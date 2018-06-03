HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım Karabük'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Yıldırım, Vali Kemal Çeber tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Yıldırım, kentteki çalışmalar hakkında Çeber'den bilgi aldı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Fotoğraflar // Hipodromdaki jandarma sergisine yoğun ilgiFotoğraflar // Hipodromdaki jandarma sergisine yoğun ilgi
Uçak iki kez arıza yapınca yolcular tepki gösterdiUçak iki kez arıza yapınca yolcular tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Başbakan Yıldırım Karabük'te Karabük Valiliğini ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.