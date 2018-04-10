Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüştü (2) 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretlerinizden birini ülkemize yapmasından memnuniyet duyduğumuz; Türkiye ve Kırgızistan’ın iki kardeş ülke olduğu ve bu ülkeyle ilişkilerimizi çok daha ileri götürebileceğimiz; ancak bunun için Kırgızistan’ın, ülkedeki FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediğimiz hususları vurgulandı. Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin güçlü ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine desteğini arttırmaya hazır olduğu; ticaret hacmimizi 1 milyar Dolara çıkarma hedefine bağlı olduğumuz; ekonomik kalkınmanın motoru olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) etkinliğinin artırılması için iki ülkenin bir ortaklık kurabileceği; iki ülke arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının da ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Konuk Cumhurbaşkanı, FETÖ’yle mücadele konusundaki hassasiyetimizi anladığını belirterek; Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurgulayarak, ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için makamlarımıza teşekkür etti."
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