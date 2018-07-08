HABER

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar teşebbüsünü görünce konvoyunu durdurdu. Yıldırım köprüden atlamak isteyen vatandaşı teselli etti, su içirdi, makam aracına bindirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi. Yıldırım, teselli etmek için makam aracına aldığı vatandaşa su içirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün akşam saatlerinde intihar girişimine sahne oldu. O sırada Tuzla'daki konutundan çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Yakası'na geçiyordu. İntihar olayını gören Başbakan, konvoyunu durdurarak köprüden atlamaya teşebbüs eden vatandaşın yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım'ı gören T.T isimli vatandaş, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalıştı ve su içirdi. "Hadi gel beraber gidelim" diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü ve yanına oturttu. Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK, CANINI SIKMA!"

Makam aracında başlayan sohbet, düğünün gerçekleştiği salonda da devam etti. Başbakan Yıldırım, "Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur.Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah'a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak'tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma" dedi.

Ticari taksi ile gelen T.T'nin köprünün ortasında araçtan atladığı ve göğsünden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahale Başbakanlık doktorları tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T'nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi. (İHA)

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)
701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım köprü intihar girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

2018 KHK ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İsim isim 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler tam listesi

2018 KHK ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İsim isim 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler tam listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

701 nolu son KHK MEB ihraç listesi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

701 nolu son KHK MEB ihraç listesi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)

İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.