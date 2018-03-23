Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım'dan satırbaşları şöyle:
Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Etkileri de sınırlıdır, geçicidir. İşsizlik ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye’nin gidişini olumsuz etkilemez. Bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Kurulan şirket sayısı, kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.
Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye konusunda bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. Bu yüzden patriotlar ve NATO’yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400’lerin alternatifi değildir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu Patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.
Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.
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