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Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım'dan satırbaşları şöyle:

Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Etkileri de sınırlıdır, geçicidir. İşsizlik ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye’nin gidişini olumsuz etkilemez. Bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Kurulan şirket sayısı, kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye konusunda bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. Bu yüzden patriotlar ve NATO’yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400’lerin alternatifi değildir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu Patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.

Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
rahmetli ecevite yazar kasa fırlatıyordunuz?? dolar kaç lira oldu ?? brnzin kaç lira oldu?? iliyüzlüler
AKP ÇÖZÜM SÜRECİ MODUNA GİRİYOR. BİR DE FETÖ İLE ÇÖZÜM SÜRECİ AÇARLAR TAM OLUR.
ver mehter ı verrrr!!! pyd şuan fıratin doğusunda 30 bin pyd li eğiten abd var....siz kimin aklıyla alay ediyorsunuz...vallahi bazen diyorum halkımız bu kadar mı göremiyor cidden kör olmuşuz...pyd fıratin doğusunda hala eğitiyor abd..biz gidip abd den hava savunma sistemi alıyoruz...bunu görenler eğer turkiyede azınlık ise bitmişiz abi..tabi alır o kadar oy akp
açmasına aç da şu doları frenle bi
fetoyle amansiz mucadelemi samil tayyyar dogru konustu diye demedigini birakmadiniz bu nasil amansiz mucadele
Açıklamalar ortada abd bizim müttefikimizdir diyor akp politikası budur körler yine inkar edecek ama biz biliyoruz herkesi
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