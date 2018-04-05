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Başbakan Yıldırım: (Macron'un Münbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiası) "Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehditi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: (Macron'un Münbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiası) "Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehditi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok."

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