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 - BAŞBAKAN YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 08:14 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın medya temsilcilerini ağırlaması
-Detaylar

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