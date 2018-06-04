 - BAŞBAKAN YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
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-Yıldırım'ın medya temsilcilerini ağırlaması
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