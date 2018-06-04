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Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 08:17 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

(FOTOĞRAF)

Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldiBaşbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldiBaşbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldiBaşbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

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