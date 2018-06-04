Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı
Katiller, kurbanlarının son anlarını böyle fotoğrafladı
Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçim anketi! İşte çarpıcı son anket sonuçları
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum