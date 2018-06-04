HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Marmaris, 24 saat cıvıl cıvılMarmaris, 24 saat cıvıl cıvıl
Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardıZahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

Tosun skandalı büyüyor!

Tosun skandalı büyüyor!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Tabuta saklanıp kaçmış! FETÖ'den bir skandal daha...

Tabuta saklanıp kaçmış! FETÖ'den bir skandal daha...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.