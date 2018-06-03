Başbakan Yıldırım medya yöneticileriyle iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar programına, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın yanı sıra televizyon, gazete ve bazı internet sitesi yöneticileri katıldı.
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