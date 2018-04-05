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Başbakan Yıldırım: "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor."

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