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BAŞBAKAN YILDIRIM: MİLLET İTTİFAKININ DÖRT RESMİ, BİR GİZLİ ORTAĞI VAR (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:35 | Son Güncelleme

‘MİLLETİN GELECEĞİNE ÇOMAK SOKACAKLARA ‘DUR’ DİYECEK MİSİNİZ?’ Başbakan Binali Yıldırım, Sincan’daki mitinginin ardından hızlı trenle Polatlı’ya geçti.

‘MİLLETİN GELECEĞİNE ÇOMAK SOKACAKLARA ‘DUR’ DİYECEK MİSİNİZ?’

Başbakan Binali Yıldırım, Sincan’daki mitinginin ardından hızlı trenle Polatlı’ya geçti. Başbakan Yıldırım ilçe merkezindeki meydanda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

“Sizler bize her zaman destek verdiniz. Cumhurbaşkanı hükümetimizin her zaman yanında yer aldınız. Pazar günü seçim zafer bayramını kutlamaya hazır mısınız? İstiklal için durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun. Maşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Fazla söze hacet yok. Polatlı 24 Haziran’ın ne demek olduğunu çok iyi anlamış. Vakit Polatlı vaktidir, karar vaktidir, Türkiye vaktidir. Polatlı 15 Temmuz’da tankların paletine çomak soktunuz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara dur diyecek misiniz? Polatlı işi bitirmiş. Size düşen Ankara’da rekor kırmaktır Polatlı. Dünya ekonomik krizle boğuşuyor. Ancak bir krizde dünyanın en büyük projelerini yapan tek ülke var o da Türkiye. Polatlı’yı hızlı trenin merkeze yapacağız dedik yaptık mı? Her gün 2 bin Polatlılı kardeşimiz hızlı tren kullanıyor. Polatlı'nın sorunlarını biliyoruz. Biz sorunları torunlara bırakmadık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük.ö

‘KOLTUK SEVDALISI DEĞİL MEMLEKET SEVDALISIYIZ’

Polatlı’ya yapılan yatırımları anımsatan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

“Adaylardan biri diyor ki ‘Bu başbakanı anlamakta zorlanıyorum. Ne biçim adam bu’. Koltuğunu bırakmak için gece gündüz kendini parçalıyor. Koltuk sevdalısı değiliz biz, memleket sevdalısıyız. Siz koltuk yakalamak için her türlü yalanı dolanı söylemeye devam edin. Bu millet kimin iş yaptığını kimin yapmadığını çok iyi biliyor. Biz milletin yoluna baş koyduk ama bu adaylar milletin yoluna taş koyuyor. O taşı Pazar günü kaldırıyor muyuz. Güçlü Meclis için, güçlü hükümet için var mısınız?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Mitingten detaylar
- Başbakan'ın konuşması

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA)

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