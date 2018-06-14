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Başbakan Yıldırım: "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar."


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