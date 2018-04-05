Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gitti

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 19.53'te Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareket etti.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ulanbator'a gitti.