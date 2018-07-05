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Başbakan Yıldırım: "Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye de açık açık söylüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye de açık açık söylüyoruz"


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