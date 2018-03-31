Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (4)

ÖLDÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜNÜN EVİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ödemiş İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından, geçen aralık ayında öğrencisi tarafından pompalı tüfekle okulda öldürülen Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ile oğulları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen'i evlerinde ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, eve gelişinde kendisini sokakta bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ardından eve girip, Kökmen ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Başbakan Yıldırım, evden çıkarken de apartmanın kapasında bekleyen vatandaşlardan Asım Kuydere'nin kucağındaki 7 aylık kızı Yağmur Kuydere ile diğer çocukları sevip, onlara oyuncak hediye etti.
Başbakan Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Başbakanlık otobüsüyle Ödemiş'ten ayrıldı.
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