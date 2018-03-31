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Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

İKİ EVİ ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasından sonra salondan ayrılacağı sırada kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Okur'un evini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (6)

İKİ EVİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasından sonra salondan ayrılacağı sırada kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Okur'un evini ziyaret etti. Balkonunda Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan evde bir süre kalan Başbakan Yıldırım, yan taraftaki başka bir binadan da davet gelmesi üzerine, burada oturan Yalçın Kaya'nın evini de ziyaret etti. Yalçın Kaya'nın evinin balkonunda ise üzerinde 'Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı büyük bir Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılı olduğu görüldü. Yalçın Kaya'nın Başbakan Yıldırım'a eskiden beri CHP'li bir aile olduklarını, ancak kendisine de sempati duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Başbakan Yıldırım'ın ziyaret sırasında, ailenin evde ağlayan 2 yaşındaki kızları Melis'i kucağına alıp, avuttuğu belirtildi. Daha sonra dışarı çıkan Yıldırım, vatandaşları selamladıktan sonra helikoptere geçerek ilçeden ayrıldı.

Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Mücahit BEKTAŞ/TİRE (İzmir), (DHA)

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Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (6)Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (6)Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (6)

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