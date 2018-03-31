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Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

OKUL İNŞAATINI İNCELEDİ Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasının ardından ilçeden ayrılarak İzmir'in Karabağlar ilçesine geldi.

OKUL İNŞAATINI İNCELEDİ
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasının ardından ilçeden ayrılarak İzmir'in Karabağlar ilçesine geldi. Burada, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla Selvili Mahallesi'nde yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu inşaatını inceledi. İnşaatı gezen Başbakan Yıldırım okulun terasından vatandaşları selamladı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre de sohbet ederek çocuklara oyuncak dağıtan Yıldırım, ardından Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek İzmir'den ayrıldı.

İZMİR, (DHA)

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