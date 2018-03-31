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Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

MACRON'A SERT ELEŞTİRİ Başbabakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreninden sonra, Ödemiş Belediyesi Kültürpark Nikah Salonu'nda yapılan AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne geçti.

MACRON'A SERT ELEŞTİRİ Başbabakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreninden sonra, Ödemiş Belediyesi Kültürpark Nikah Salonu'nda yapılan AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne geçti. Burada konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Biz güzel İzmir'e, Türkiye'ye sevdalıyız" sözleriyle konuşmasına başladı. Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir, Çanakkale gibi düşmanın bu topraklara ayak basmasına izin vermedi. Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin kalkınma hamlesini İzmir'den başlattı. İzmir Doğu ile Batı'yı buluşturan şehir. Bu salondaki heyecan dalga dalga İzmir'in her köşesine yayılıyor. İzmir'in geleceği için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? İzmir'de yeni bir sayfa açacak mıyız? İzmir'de mağduriyet üretenleri sandıklara gömecek misiniz" dedi. "AFRİN'DE DESTAN YAZIYORUZ" Konuşmasına "Afrin'de destanlar yazıyoruz" diyerek devam eden Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Kahraman mehmetçiklerimiz bütün terör örgütlerini Afrin'den söktü attı. Oradaki insanlara huzur, barış, kardeşlik geldi. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadelede canını veren, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de ve 15 Temmuz alçak darbe girişiminde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Herkes şundan emin olsun; terör örgütlerine hakettiği dersi verince, yurt içinde yurt dışında terör örgütlerini bir bir etkisiz hale getirince, bazı ülkeler bunlara sahip çıkmaya başladı, telaşa kapıldılar. Senin ne haddine ey Macron, nasıl Türkiye ile terör örgütünün arasını bulmaya çalışırsın? Bu yetkiyi sana kim verdi? Sen NATO ülkesi değil misin? NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl korursun? Sen onları sarayda ağırlayabilirsin ama bu ülkede terörün adı bile olmayacak. Türkiye, ister yanımızda olsunlar ister olmasınlar terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bu topraklarda terör değil, kardeşlik büyüyecek" dedi. Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ / ÖDEMİŞ (DHA)

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