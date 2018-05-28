Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti 

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.

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-Başbakan'ın OHAL inceleme komisyonunu ziyareti

-ATO heyeti ve Washington Büyükelçisi'ni kabulü

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ANKARA (DHA)

