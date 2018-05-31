Başbakan Yıldırım Ordu'da

Başbakan Binali Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Evlilik hazırlığındaki bir çift, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Yıldırım, Giresun ziyaretinin ardından karayoluyla Ordu'ya geldi.

Bulancak ilçe merkezinden de geçen ve yol güzergahı boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım'ın, Ordu'daki ilk durağı Büyükşehir Belediyesi oldu.

Yıldırım, belediye önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve il protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamada, evlilik hazırlığındaki bir çift de yer aldı. Ordulu Seyfi Kesik ile Seda Çakmaz, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı düğünlerine davet etti ve kendilerinden nikah şahidi olmalarını istedi.

Nişan yüzüklerini 27 Ocak'ta Kocaeli ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı çifte, Başbakan Yıldırım ve eşi Yıldırım da bilezik hediye etti.

Gelin ve damatla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım çifti, gençlere "Allah mesut etsin." temennisinde bulundu.

