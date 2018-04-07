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Başbakan Yıldırım, Orhun Anıtları'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Yıldırım: "Türk ve Moğol tarihinin ortak değeri olan bu anıtların korunması, gelecek kuşaklara ulaştırılması tarihimize ve atalarımıza saygının gereğidir"

HARHORİN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da Orhun Anıtları'nı ziyaret etti.

Yıldırım, Moğolistan temaslarının ikinci gününde tarihi başkent Karakurum'a geçti.

Geleneksel Moğol başlığı giyen Başbakan Yıldırım, hediye edilen atı sevdi, bozkırda yürüyüş yaptı.

Ardından, Orhun Anıtları'na ve TİKA tarafından yaptırılan Bilge Kağan Müzesi'ne geçen Yıldırım, burada geleneksel kıyafetli müze görevlilerince karşılandı.

Yıldırım'a, Moğol geleneğinde konuklara verilen değerin göstergesi olan gümüş kasede kurutulmuş peynir ikram edildi.

Göktürkler tarafından yapılan anıt mezarları inceleyen Yıldırım, TİKA'nın yaptığı çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Müze anı defterini imzalayan Binali Yıldırım, deftere şu mesajı yazdı:

"Büyük Göktürk Devleti'nin kağanları Bilge Kağan ve Kültigin'in bin yıllar ötesinden bize bilgelik dolu mesajlar ileten anıtlarını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türk ve Moğol tarihinin ortak değeri olan bu anıtların korunması gelecek kuşaklara ulaştırılması tarihimize ve atalarımıza saygının gereğidir. Bu anlayışla TİKA aracılığıyla bu anıtların ve ortak tarihi mirasın korunması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen değerli bilim adamlarımıza ve yetkililere şükranlarımızı sunuyorum. Atalarımızın, Türk ve Moğolların büyük tarihinin önünde saygıyla eğiliyorum."

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan

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