Başbakan Yıldırım, Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılışına katıldı

İZMİR'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, engelliler için aşağılayıcı terimleri kanundan çıkardıklarını söyleyip, "2002 yılından önce devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken 15 yıl sonra 51 bin 814'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelli çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanlarını toplam sayısının yüzde 3'ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik. Engelli memurlara özel mesai hakkı tanıdık. Bu düzenlemeyle engelli memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti görevi verilemeyecek, verilmiyor. Engelli çalışanları korumalı işyerlerinin oluşturması için düzenleme yaptık. Engelli çalışanlar için asgari ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamını vergiden düştük. Engelli çalışan işyerlerini çevre temizlik vergisinden muaf tutuk. Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik" dedi.

Seçim çalışmalarını İzmir'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı. Sporcu çocuklarla yakından ilgilenen, onların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, çocuklara hediyeler dağıttı. Törende, tanıtım filminden sonra Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, açılış konuşmasını yaptı. Başbakanlık olarak engelli öğrencilere büyük önem verildiğini söyleyen Birol Aydın, "Önceki yıllarda engelliler yok sayıldı. Bizi okullara dahi almazlardı. Spor ayakkabısı dahi bulamazdık. Ama şimdi bir başbakanın, İzmir'de yoğun programı arasında, engelliler sporunun açılış törenine gelmesi ülkemizde engellilere verilen en büyük destektir. Engellilere şunu yapacağız bunu yapacağız diyenlere şunu söyleyeceğim; 15 yıldan beri engelleriler altın çağını yaşıyor" dedi.

"YAPTIKLARIMIZ LÜTUF DEĞİL GÖREV"

Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün çok anlamlı, güzel bir etkinlikte sizlerle beraberiz. Bunun mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. 81 ilimizden sporcularımız katılıyor. Müsabaka çok önlemli ve çok değerli. Özel sporcular, özel yavrularımızı yarışıyor. AK Parti olarak iktidara geldiğimizden itibaren siz özel çocuklarımızın şartlarını iyileştirilmesi için önemli kararlar aldık. Bu şampiyonada aldığımız kararların, yaptığımız hizmetlerin karşılığını gördüğümüzü ifade etmek isterim. Hükümetim sizin gibi özel çocuklarımıza ve onların ailelerine her zaman pozitif ayrımcılık gösterdi. Engelli yavruların sıkıntılarına çare bulmayı hiç ama hiç gündemimizden çıkarmadık. Daha fazlasını yapma konusunda da bakanlarımızı, belediye başkanlarımızı ve dernekleri, vakıfları seferber ettik. Biz bu özel sporcularımıza yönelik yaptığımız işleri asla bir lütuf olarak, yardım olarak görmedik. Böyle görülmesinin de karşısına çıktık. Yapılan her şeyi bir hak ve görev olarak gördük. Bu bir lütuf değil sizin en temel hakkınızdır. Bizden önceki dönemlerin eksiklerini kısa dönemde kapatmak için çok çalıştık" diye konuştu.