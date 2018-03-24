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Başbakan Yıldırım pankartlı daveti kırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’te pankartla çay davetinde bulunan çifti kırmayarak evlerine ziyarete gitti.Başbakan Yıldırım, Gaziantep’te Şahinbey Kapalı Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım pankartlı daveti kırmadı

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’te pankartla çay davetinde bulunan çifti kırmayarak evlerine ziyarete gitti.
Başbakan Yıldırım, Gaziantep’te Şahinbey Kapalı Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti. Çiftin evinde çay içen Başbakan Yıldırım, kısa süren ziyaretin ardından çiftin evinden ayrıldı.
Ziyarette Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de eşlik etti.

Başbakan Yıldırım pankartlı daveti kırmadı

Başbakan Yıldırım pankartlı daveti kırmadı

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