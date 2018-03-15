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Başbakan Yıldırım: "Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ül

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor."

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