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Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev’i telefonla arayarak göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev’i telefonla arayarak göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.


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