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Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti.  Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kabulde, Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz; Rusya ile ilişkilerimizin önemli parçalarından biri olan Tataristan’ın refahına her zaman önem verdiğimiz ve Tataristan Cumhuriyeti’nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiğimiz hususları vurgulandı" denildi.  (FOTOĞRAF) 

Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti.

Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kabulde, Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz; Rusya ile ilişkilerimizin önemli parçalarından biri olan Tataristan’ın refahına her zaman önem verdiğimiz ve Tataristan Cumhuriyeti’nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiğimiz hususları vurgulandı" denildi.

(FOTOĞRAF)

Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

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