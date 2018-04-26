Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti.

Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kabulde, Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz; Rusya ile ilişkilerimizin önemli parçalarından biri olan Tataristan’ın refahına her zaman önem verdiğimiz ve Tataristan Cumhuriyeti’nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiğimiz hususları vurgulandı" denildi.

(FOTOĞRAF)



