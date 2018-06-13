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Başbakan Yıldırım Samsun'da vatandaşlarla sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 07:13 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Samsun'da katıldığı gençlik şöleninin ardından vatandaşlar ile sahur yaptı.

Samsun,(DHA)
Başbakan Binali Yıldırım Samsun'da katıldığı gençlik şöleninin ardından vatandaşlar ile sahur yaptı. Başbakan Yıldırım sahur saati sonrası vatandaşlara seslenerek ,"İktidara geldiğimizden bugüne bu büyük hedefi koyarak çalışmalarımızı yaptık. Gecemizi gündüzümüze katarak bugüne geldik. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Samsun'a 16 yılda tam 27 katrilyon yatırım yaptık. Helal olsun. Samsun'un ihracatı 2003 yılında 37 milyon dolardı. Şimdi ise 463 milyon dolara çıktı. İşte büyüme budur. Samsun'un başarısı budur. Samsun'da da geleceğimiz için bugüne kadar toplamda 7 bin derslik yapılmış. Biz 15 yılda bunun üzerine 4 bin 600 derslik koyduk. 2019 sonunda artık tekli öğretime geçiyoruz. Samsun'da artık sabahçı öğlenci olmayacak, tam gün eğitim sistemi olacak. Ondokuz Mayıs Üniversitemize 98 değişik ülkeden 3 bin 340 yabancı öğrenci geldi ve burada öğrenim görüyor. Bu öğrenciler Samsun'da yaşadıklarını ülkelerinde anlatacaklar. Samsun'un güzelliklerini paylaşarak bu şehrin tanıtımını yapacaklar. Buradan İlk müjdemi de vereyim. Samsun'a adına yakışır yeni bir üniversite kurduk. Samsun Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun. Artık gençler Samsun'a akın edecek. Eski stat alanını millet bahçesi yapacağız. Sahra Sıhhiye alanını da şehir parkı haline dönüştürüyoruz. Samsun-Sivas tren hattını yakında bitirip hizmete alacağız" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Biz, bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken Cumhurbaşkanı adaylarından birisi adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne'de aldı. Acaba Edirne'yi mi özledi derken bir baktık Edirne'de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş. Ne yazık ki, bu bölgede ülkemiz hakkında planlar kuruluyor. Bu plan terör devleti oluşturma planlarıdır. Bu planları bozacağız. Sizden aldığımız destek ile bunun da üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın konuşması
-Genel ve detaylar

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