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Başbakan Yıldırım: "Seçim bittiğinde her şey belli olacak, ülkeyi yönetecek yürütme ve yasama milletin doğrudan tercihiyle iradesiyle başlamış olacak. 'Yeni sistemin tanımı kısaca nedir?' diye düşünürsek, sürekli istikrar, güçlü iktidar diye tanımlayabili

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Seçim bittiğinde her şey belli olacak, ülkeyi yönetecek yürütme ve yasama milletin doğrudan tercihiyle iradesiyle başlamış olacak. 'Yeni sistemin tanımı kısaca nedir?' diye düşünürsek, sürekli istikrar, güçlü iktidar diye tanımlayabiliriz."


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