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Başbakan Yıldırım: "(Seçim güvenliği) Vatandaşlarımız şunu bilsin, Sayın Kılıçdaroğlu da şunu bilsin ki daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek çok doğru bir iş değil. Kaldıki hükümetimiz seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesi için aylard

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Seçim güvenliği) Vatandaşlarımız şunu bilsin, Sayın Kılıçdaroğlu da şunu bilsin ki daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek çok doğru bir iş değil. Kaldıki hükümetimiz seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi, vesaire, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklarımız alıyor."


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

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