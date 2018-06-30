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Başbakan Yıldırım: "Seçim kararı açıklandıktan sonra değerlendirme kuruluşları alelacele gündem yapıyorlar, Türkiye hakkında kararlar alıyorlar. Bunlar seçime öyle veya böyle müdahaleye yönelik hareketlerdi ama millet bunları iplemedi, ipini çekti, bunlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Seçim kararı açıklandıktan sonra değerlendirme kuruluşları alelacele gündem yapıyorlar, Türkiye hakkında kararlar alıyorlar. Bunlar seçime öyle veya böyle müdahaleye yönelik hareketlerdi ama millet bunları iplemedi, ipini çekti, bunların işi de bitti. Türkiye'nin siyasetini kimse dışarıdan dizayn edemez. Türkiye'nin siyasetine karar verecek milli iradedir. Milli iradenin sahibi de millettir."


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