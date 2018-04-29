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Başbakan Yıldırım: "Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, s

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir."


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