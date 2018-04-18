HABER

Başbakan Yıldırım: "Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürec

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir."

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyorSon seçim anketleri erken seçim için ne diyor
Erken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacakErken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacak
AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.