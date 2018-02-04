Başbakan Yıldırım şehit evini ziyaret etti

HATAY (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bu saldırılar sadece PKK/PYD-YPG, DEAŞ örgütünün saldırıları değil. Bunların arkasında gizlenen güçler var. Bunlara her türlü silahı, imkanı sağlayan ülkeler var. Bunları da biliyoruz. Ama biz Türk milletiyiz. Biz bu mücadeleyi daha önce de verdik. Bizimle böyle bir mücadeleye girişenler düşünsün." dedi.

Başbakan Yıldırım, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit için dua okunmasının ardından bir konuşma yapan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu belirtti.

Kahraman ordunun, Mehmetçik'in, polisin, jandarmanın memleketi, milleti, terör belasından kurtarmak için 7 gün 24 saat her yerde mücadele verdiğini anlatan Başbakan Yıldırım, hududa yakın yerde yaşayan vatandaşların buna şahit olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Bu saldırılar sadece PKK/PYD-YPG, DEAŞ örgütünün saldırıları değil. Bunların arkasında gizlenen güçler var. Bunlara her türlü silahı, imkanı sağlayan ülkeler var. Bunları da biliyoruz. Ama biz Türk milletiyiz. Biz bu mücadeleyi daha önce de verdik. Bizimle böyle bir mücadeleye girişenler düşünsün. Bu milletin, nelere muktedir olduğunu bilmeyenler varsa onlara da bunu göstermeye bu aziz millet muktedirdir. İnşallah gösterecektir." diye konuştu.