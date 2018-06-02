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Başbakan Yıldırım, sevgi evinde kalan çocukları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sevgi evindeki çocuklarla iftar yaptı.

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sevgi evindeki çocuklarla iftar yaptı.

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İftardan görüntüler

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