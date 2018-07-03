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Başbakan Yıldırım: "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır."


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