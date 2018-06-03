Başbakan Yıldırım: Siz yıkım ekibi misiniz?

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu. Şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. Şunu yaptırmayacağız bunu yaptırmayacağız, onu satacağız, bunu yıkacağız. Yahu kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Enkazcı mısınız?" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Karabük Kent Meydanı'nda halka seslendi. Başbakan Yıldırım, “AK Parti’den önce cumhurbaşkanları kapalı kapılar arkasında adı sanı belli olmayan bir cumhurbaşkanı adayını alıp mecliste dayatma ile zorlama ile cumhurbaşkanı seçtiriyorlardı. Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhurun, milletin başkanı demek. Milletin başkanını milletten kaçırarak seçtiriyorlardı. Bunun adı vesayettir. AK Parti geldi aynı şeyi AK Parti’ye yaptılar. Cumhurbaşkanını Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile seçtirmek istemediler, engeller koydular, 367 icadını çıkardılar. ‘Madem vekiller seçmeyecekse cumhurbaşkanını milletin kendisi seçer’ dedik. Referandum yaptık. O günden sonra Türkiye’nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi ortada böbürlenip dolanan başkan adayları yatıp kalksın AK Parti’ye ve millete dua etsinler. Yoksa onların cumhurbaşkanı adayı bile olması mümkün değildi. Bu adayların hepsi bir konuda anlaşmışlar. 'Şu Tayip Erdoğan’ı bir alaşağı edelim de memlekete ne olursa olsun. AK Partiyi indirelim de ne olursa olsun." dedi.

Konuşmasında diğer adayları eleştiren Binali Yıldırım şöyle konuştu:

“Bunların bu milletin hayır duasını alacak bir eserleri var mı? Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Bunlarda o bile yok. Abartmayla çarpıtmayla yalanla dolanla bu işler olmaz. Önce eserinizi görelim kardeş. Karabük’e bugüne kadar ne hayrınız oldu. Bir hayrınız olduğunu söyleyin. Söyleyemezsiniz. Çünkü bu memlekette iziniz yok. Dikili bir ağacınız bile yok. Bundan sonra olur mu? Hiç ümidimiz yok. Yaparsa AK Parti yapar. Tek bildikleri laf salatası. Laf üstüne laf koymak, çamur atmak, bol keseden atmak. Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu. Şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. Şunu yaptırmayacağız bunu yaptırmayacağız, onu satacağız, bunu yıkacağız. Yahu kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Enkazcı mısınız? Bunların ağzından güzel bir cümle çıktı mı? Ülkeyi daha da ileri götürecek ne projeniz var? Ama böyle bir dertleri yok. Tek dertleri Erdoğan ve AK Parti kaybetsin. Bu iktidar milletin iktidarı. Emaneti millet verdi alan da millet olur. Esip gürleme ile bu milletin 16 yıldır AK Parti’ye olan muhabbetini kesebileceğinizi mi sandınız.”