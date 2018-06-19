HABER

Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERİ KUTLADI Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir'de Doğu ve Güneydoğu dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (4)

ÖĞRENCİLERİ KUTLADI
Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir'de Doğu ve Güneydoğu dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Doğu ve Güneydoğu buluşmasından sonra ise Başbakan Binali Yıldırım, iki öğrenciyi kabul etti. Avrupa Birliği tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında, 'Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork' adlı biyoloji projesi ile 28 ülkeden 438 projeyi geride bırakarak Avrupa birincisi olan özel bir lisenin öğrencileri Leyla Almasoud ve Berna Akdeniz ile ailelerini kutladı. Başbakan Binali Yıldırım, Leyla ve Berna'nın başarılarının Türkiye'nin göğsünü kabarttığını söyledi. Öğrencileri, öğretmenlerini ve aileleri başarılarından dolayı tebrik eden Başbakan Yıldırım, "Kanserden yılda 13 milyon dolayında kişi hayatını kaybediyor. Ama erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu da yaptığınız işin çok anlamlı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (4)

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Ortaca'da sanağak yağmurOrtaca'da sanağak yağmur
Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusuTıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.