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Başbakan Yıldırım, Sudan heyetini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Mohamed Osman Suliman El Rekabi ve Sudan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Azhari Abdelgadir Abdalla ile beraberindeki heyeti kabul etti.

ANKARA,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Mohamed Osman Suliman El Rekabi ve Sudan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Azhari Abdelgadir Abdalla ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Kabulde, kardeş ülke Sudan ile karşılıklı işbirliğinin gelişmesi yönünde atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Başta tarım, enerji, sanayi, kalkınma alanlarında olmak üzere; ekonomik işbirliği alanlarımız ele alınarak ilişkilerimizi daha ileri götürme arzumuz teyit edilmiştir."

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