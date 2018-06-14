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Başbakan Yıldırım: "(Suruç'taki saldırı) Bu, vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Suruç'taki saldırı) Bu, vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir."


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