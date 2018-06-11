Başbakan Yıldırım, taksicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Uber'in, yaptığımız düzenlemeyle ipini çektik zaten ama tabii devrede biraz cereyan kalıyor, biraz su kalıyor o bir müddet daha gider, sonra kurur. Hiç merak etmeyin." dedi. Başbakan Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen, "Maltepe Sahur Programı"ndaki konuşması sırasında, tezahüratlar üzerine düzenlemenin ardından, Uber'den vazgeçenlerin sayısının bir haftada 7 bini geçtiğini belirterek, taksicilerden biraz sabırlı olmalarını istedi. Bu konunun üstüne üstüne gittiklerini vurgulayan Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, sahipsiz değilsiniz hiç merak etmeyin. Yok öyle -affedersin- köpeksiz köy değil ki değneksiz gezeyim, kusura bakmasın kimse. Eğer burada iş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin, orada kayıt yapacaksın, sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belgeyi alıp, başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Bu konularda taksicilerin içlerinin rahat olmasını isteyen Yıldırım, "Ama siz de kalite kalite kalite... İmajınızı, algıyı düzelteceğiz. Siz aslında gereken her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz ama algı bazen olgunun yerine geçiyor. Biraz da algıya yatırım yapmanız lazım. Bunu bekliyorum. Bu bizim işimizi kolaylaştırır, elimizi güçlendirir, sesimizi de daha gür çıkarmamıza sebep olur. Neticede sizin yaptığınız da bizim yaptığımız da aynı. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Siz taşıyarak hizmet ediyorsunuz, biz her yönüyle hizmet ediyoruz. Bizim piyasada sizlerin yaptığını anlatarak vatandaşımızdan destek istiyoruz. Güzel şeyler yaparsanız vatandaş da bize daha güzel yaklaşır ama hatalı işler olursa bundan da bize hesap sorarlar. Onun için bizim sorumluluğumuz aynı, işimiz aynı. sevincimiz aynı, üzüntümüz aynı. Çünkü hizmet ortak işimiz." diye konuştu. -"Geçmişle bugünü kıyasladığımızda İstanbul müthiş rahatladı" İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "İstanbul'u anlatmaya kelimeler yetmez ama aynı zamanda İstanbul zor bir şehir. Altyapısı, trafik bakımından sıkıntıları olan bir şehir. Fakat geçmişle bugünü kıyasladığımızda İstanbul müthiş rahatladı. Bakın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden büyük araçları, Yavuz Sultan Selim'e aldığımızda, siz trafikteki rahatlamayı gördünüz değil mi? Ne kadar rahatladı. Avrasya'yı açınca iş ne kadar rahatladı, buna şahit oldunuz değil mi? Daha güzel olacak. Şu anda raylı sistemde 150 kilometreyi yaptık, 250 kilometre devam ediyor. Yarın, dünyanın en büyük havalimanı açıldığında sizin iş alanınız çok daha genişleyecek. Türkiye büyüyor. Bugün 40 milyon turist geliyor bu ülkeye ama 2023'te 50 milyonu aşacağız. 50 milyon ne demek? Bu ülkeye gelen bu misafirlerin ilk karşılaştıkları havaalanında sizler olacaksınız. Sizlerle ülkenizi tanıyacaklar. Dönüşteki hatıralarında, ilk karşılaştıkları neyse o akıllarında kalacak. Onun için sorumluluğumuz büyük, görevimiz ağır. En güzelini yapmak için daha çok çalışacağız. Zaman artık para, niye taksilerimiz caddelerde boş dolaşsın? Niye boşuna mazot yaksın? Niye boşuna çevreyi kirletsin? Niye boşuna maliyet olsun? Niye trafik, yollarda gereksiz yere artsın? Bunların önüne geçmek elimizde. Neyle yapacağız? Teknolojiyle. Teknolojiyle bunu yapacağız ama Uber gibi korsan olarak yapmayacağız. Resmen yapacağız, resmen. Onun için bu sistemi Belediyeyle Ulaştırma Bakanlığı kuruyor. Oda da bu işin içine girecek ve bunu yaptığınız zaman zaten vatandaş Uber muber bilmem ne bunların peşine düşmeyecek."

Tezahüratlar üzerine Yıldırım, "Uber'in, yaptığımız düzenlemeyle ipini çektik zaten ama tabii devrede biraz cereyan kalıyor, biraz su kalıyor o bir müddet daha gider, sonra kurur. Hiç merak etmeyin." dedi. -"24 Haziran demokrasi bayramımız da mübarek olsun" Taksicilerin, emeğiyle, alın teriyle, ekmeğini kazanan kişiler olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: "Ramazanın son günlerine geldik. İnşallah yakında bayramı hep birlikte yaşayacağız. Bayram olunca daha çok seyahatler olacak. Sıla-i rahim yapanlar olacak, akraba eş dosta gidenler olacak. Sizlerle gidecekler. Siz olmazsanız nasıl gidecekler. Dolayısıyla hizmet sektöründe çalışanlar diğer vatandaşlarımızın rahat etmesi için rahatından fedakarlık edenlerdir. Onların sevdiklerine ulaşması için sizin ayakta olmanız lazım, sizin hizmeti eksiksiz vermeniz lazım. Bu meslek işte bu kadar meşakkatli ama bir o kadar da kutsal bir meslek. Alnınızın teriyle, bileğinizin hakkıyla iş yapıyorsunuz. Yüzde 100 helal kazanıyorsunuz. Havada bulup tavada yiyenlerden değilsiniz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum ama ikinci bayramı, bizim bayramı da unutmayın. 24 Haziran demokrasi bayramımız da mübarek olsun."

Yıldırım, taksicilere "Destan yazacak mıyız?", "Milletin adamını yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz?", "Güçlü Meclis, güçlü Hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz?" diye sordu. Taksiciler coşkulu bir "evet" cevabıyla karşılık verdi. Yıldırım, "Taksici evet diyorsa bu iş bitmiştir. İstanbul evet diyorsa bu iş bitmiştir." ifadelerini kullandı. - Notlar İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Atatürk Havalimanı Taksicileri Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Derneğince alana, “Başbakanımız teşekkür ederiz. Adalet yerini buldu”, “Takside kaliteye evet, korsana hayır” pankartları asıldığı görüldü. Platform önünde lüks 2 aracın tanıtımı yapıldı. Programa, Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Binlerce taksicinin katıldığı programda bazı vatandaşlar, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu flamaları sallayarak, Yıldırım’a destek verdi. Başbakan konuşurken taksiciler “Dik dur eğilme taksiciler seninle”, “Taksici seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

Konuşmanın ardından Başbakan Yıldırım’a İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, nostaljik taksi maketi hediye etti. -Diğer konuşmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Herkes kendi işini yapmalı, d2 belgeli firmaların yaptığı da bir ihtiyaçtı. Onlar da ihtiyaçtı, bakanlıktan aldıkları bu belgeler taksicilerin yaptığı işi yapmayı gerektirmiyor. Taksicilerden istediğimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak taksicilik yapmamızdır. Biz gerekli yazılımları yapıyoruz. Bu yazılımları kullanarak insanımıza çok daha kaliteli hizmet vereceğinize inanıyorum. Sizler örnek insansınız, örnek olmaya da devam edeceksiniz. Sizden yanlış yapan olursa otokontrol sistemle sizin düzeltmeniz lazım. İnsanların bu konuda size güvenmesi lazım." dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Taksiciler bizim sırdaşımız, yoldaşımız. Ailemizden birisi. Onların sıkıntılarını çözmek bizlerin de görevi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle Türkiye’de taksicilerin sorunlarına neşter vurulmuş oldu. Bizler de sorumlu kurum olarak duraksamaksızın, özenle ve dikkatle sahada uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah yaşanan sorunlar kısa sürede asgariye düşecek. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmet ve kaliteye yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.