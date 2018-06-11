Başbakan Yıldırım, taksicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz." dedi. Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Maltepe Sahur Programı"nda taksicilerle bir araya geldi. Taksicilik mesleğinin zor bir meslek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu meslek çileli meslektir. Taksicilik geçmişi olan, otobüsçülük yapmış babamla bu işi yapan biri olarak ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. İnsana hizmet, zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz halka hizmet, Hakka hizmettir. Düsturumuz budur." ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, hizmet sektörünün zorluklarına değinerek, dünyada yapılan araştırmalara göre, bir yanlış işi düzeltmek için 28 doğru iş yapılması gerektiği aktararak, şunları kaydetti:

"Hizmet sektörünün zorluğunu anlatıyorum. Çünkü insanların memnuniyet seviyesi aynı değil. Birisi 'klimayı aç' der, öbürü 'kapat' der. Biri 'pencereyi aç' der, öbürü 'kapat' der. 'Müziği kapat', 'müziği aç'... Çünkü herkesin zevki, memnuniyet seviyesi farklı. Ama siz bu mesleği yaparken sadece evinize ekmek götürmüyorsunuz, insanların o gün yaşadığı olumsuzlukları da bir anlamda tedavi ediyorsunuz. Size dertlerini açıyorlar, içlerini döküyorlar ve sizle dertleşerek sıkıntılarından kurtuluyorlar. Böyle de bir sosyal göreviniz var." - "Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz" Başbakan Yıldırım, "Uber" diye bir şey türediğini dile getirerek, "Bakın, Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Bu kadar net." diye konuştu. Bu konuda en son aldıkları karardan sonra bir mevzuat düzenlemesi yaptıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"O düzenlemeden sonra her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Yok, yağma yok. Sana verilen belge neyse, o belgenin gerektiği işi yapacaksın. Başkasının alanına girmeyeceksin. Olay bu kadar açık ve net. Şimdi taksiciler, çalıştıkları şehrin bel kemiğidir. Oranın kanaat önderleridir. Şehirde ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor, sorunlar nedir haberi taksiciden al. Seçim tahminini en iyi yapan taksicilerdir. 24 Haziran'da ne diyoruz taksiciler? İkinci bayramımızı 24 Haziran'da kutlayacak mıyız? Durmak yok, yola devam. Hemşehrilerime de bu yakışır. Allah sizden razı olsun." - "Uber işini bir şekilde hallettik" Yıldırım, Uber işini bir şekilde hallettiklerini, bir problem olmadığını belirterek, "Ama lütfen hemşehrilerimden de şunu bekliyorum, 16 milyon İstanbul, 81 milyon vatan evladı adına bekliyorum. Uber'i ortaya çıkaran sebepleri Taksiciler Odamız masaya yatırsın. Niye bunlar peydah oldu? Bunlar niye piyasaya çıktılar? Bunun arkasındaki nedenler ne? Talep olmadan arz olmaz. Onun için bundan sonra bizim görevimiz yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz, Başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite, kalite, kalite." değerlendirmesinde bulundu.

Bir kişinin bile olumsuzluğunun büyük bir camiayı zan altında bıraktığını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yapmamanız lazım. Bir daha bu korsan oluşumlarla uğraşmamak için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Denetimler de yapılacak ama taksicilerimiz kendi içerisinde etik kurallarını da geliştirecekler. Sadece denetime bırakmayacağız. Birbirimizin de bir anlamda denetleyicisi olacağız. Hem kalite hem müşteriye karşı muamele yönünden, birçok yönden mesafe almamız gereken konular var." - "ÖTV istisnasıyla 40 bin taksi yenilendi" Yıldırım, sadece meselelerinin Uber olmadığını, taksicilerin birçok probleminin bulunduğunu aktararak, "Ne vardı mesela? Sizin alım satımlarda oluşan matrah farkından çok kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı değil mi? Bu sizin en büyük tehdidinizdi. Bununla ilgili Maliye Bakanına talimat verdik, yasal düzenlemeyi yaptık, bu defteri kapattık. Bundan sonra vergi incelemesi yok. Her satıştan yüzde 3'e kadar ödeme yapıyorsunuz, evveliyatına Maliye hiç dönüp bakmayacak. İşi kökünden çözdük." şeklinde konuştu.