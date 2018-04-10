Başbakan Yıldırım, TİKA koordinatörlerini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, "Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz." dedi.

Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin OECD verilerine göre geçen yıl 6,7 milyar liralık resmi kalkınma yardımı yaparak birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çekti.

Zengin ülkeleri de geride bırakan Türkiye'nin 2002'den bu yana resmi kalkınma yardımlarını 75 kat artırdığına işaret eden Yıldırım, şunları belirtti:

"TİKA, bir yandan hizmet yapıyor bir yandan da o ülkede Türkiye, Türk dostluğunu geliştirmenin alt yapısını yapıyor. Dünyada dış yardımlarını en fazla artıran ülke Türkiye'dir. Milli geliri dünyada en yüksek ülke biz değiliz ama bizim gönlümüz zengin. 3,5 milyonun üzerinde misafir ettiğimiz mülteciler bakımından dünyanın en cömert ülkesi ilan edildik. 6 milyar dolar insani yardım gerçekleştirdik ve bu rakamla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduk."