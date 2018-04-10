HABER

Başbakan Yıldırım, TİKA koordinatörlerini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

Yıldırım: (2) "Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz" - "Özellikle eğitim ve sözde sivil toplum görüntüsü altında insanları aldatan FETÖ örgütü karşısında TİKA'nın, Maarif Vakfının, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşların yakın çalışma içerisinde koordinasyon içinde hareket ederek o ülkede FETÖ'yü barınamaz hale getireceksiniz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz." dedi.

Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin OECD verilerine göre geçen yıl 6,7 milyar liralık resmi kalkınma yardımı yaparak birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çekti.

Zengin ülkeleri de geride bırakan Türkiye'nin 2002'den bu yana resmi kalkınma yardımlarını 75 kat artırdığına işaret eden Yıldırım, şunları belirtti:

"TİKA, bir yandan hizmet yapıyor bir yandan da o ülkede Türkiye, Türk dostluğunu geliştirmenin alt yapısını yapıyor. Dünyada dış yardımlarını en fazla artıran ülke Türkiye'dir. Milli geliri dünyada en yüksek ülke biz değiliz ama bizim gönlümüz zengin. 3,5 milyonun üzerinde misafir ettiğimiz mülteciler bakımından dünyanın en cömert ülkesi ilan edildik. 6 milyar dolar insani yardım gerçekleştirdik ve bu rakamla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduk."

Yıldırım, Türkiye'nin başarıyla devam ettirdiği FETÖ ile mücadelenin önemli bir ayağının da yurt dışı olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele bakımından TİKA'nın önemi çok büyüktür. Çünkü siz sahadasınız. Onlar bu ay yıldızlı bayrağa ihanet ettiler. Türkiye'yi maalesef itibarını zedelediler. Ancak siz göğsünüzdeki TİKA ve ay yıldızlı bayrakla bulunduğunuz bütün ülkelerde ülkemizin birer elçisisiniz. Aynı zamanda da bu FETÖ terör örgütüne, onların mensuplarına karşı da mücadelede çok ama çok önemli göreviniz var."

Yıldırım, 58 ülkede ofisi bulunan TİKA'nın FETÖ'nün bütün yanlışlarını muhataplarına anlatma görevinin bulunduğunu vurgulayarak, basın, yayın organları, ortak projelere imza atılan sivil toplum örgütleriyle bu mücadelenin aktif bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

- "Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür"

Başbakan Yıldırım, TİKA'nın FETÖ'nün oluşturmaya çalıştığı algı operasyonlarına, Türkiye'yi kötülemeye yönelik kara propagandalarına karşı mücadele etmek ve o ülkelerdeki kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir sorumluluğunun da bulunduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle eğitim ve sözde sivil toplum görüntüsü altında insanları aldatan FETÖ örgütü karşısında TİKA'nın, Maarif Vakfının, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşların yakın çalışma içerisinde koordinasyon içinde hareket ederek, o ülkede FETÖ'yü barınamaz hale getireceksiniz.

Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz."

(Bitti)

Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım FETÖ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordina

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: Çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: Çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.