Başbakan Yıldırım, TİKA koordinatörlerini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, "Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz." dedi.
Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin OECD verilerine göre geçen yıl 6,7 milyar liralık resmi kalkınma yardımı yaparak birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çekti.
Zengin ülkeleri de geride bırakan Türkiye'nin 2002'den bu yana resmi kalkınma yardımlarını 75 kat artırdığına işaret eden Yıldırım, şunları belirtti:
"TİKA, bir yandan hizmet yapıyor bir yandan da o ülkede Türkiye, Türk dostluğunu geliştirmenin alt yapısını yapıyor. Dünyada dış yardımlarını en fazla artıran ülke Türkiye'dir. Milli geliri dünyada en yüksek ülke biz değiliz ama bizim gönlümüz zengin. 3,5 milyonun üzerinde misafir ettiğimiz mülteciler bakımından dünyanın en cömert ülkesi ilan edildik. 6 milyar dolar insani yardım gerçekleştirdik ve bu rakamla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduk."
Yıldırım, Türkiye'nin başarıyla devam ettirdiği FETÖ ile mücadelenin önemli bir ayağının da yurt dışı olduğunu anlatarak, şöyle dedi:
"Hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele bakımından TİKA'nın önemi çok büyüktür. Çünkü siz sahadasınız. Onlar bu ay yıldızlı bayrağa ihanet ettiler. Türkiye'yi maalesef itibarını zedelediler. Ancak siz göğsünüzdeki TİKA ve ay yıldızlı bayrakla bulunduğunuz bütün ülkelerde ülkemizin birer elçisisiniz. Aynı zamanda da bu FETÖ terör örgütüne, onların mensuplarına karşı da mücadelede çok ama çok önemli göreviniz var."
Yıldırım, 58 ülkede ofisi bulunan TİKA'nın FETÖ'nün bütün yanlışlarını muhataplarına anlatma görevinin bulunduğunu vurgulayarak, basın, yayın organları, ortak projelere imza atılan sivil toplum örgütleriyle bu mücadelenin aktif bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.
- "Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür"
Başbakan Yıldırım, TİKA'nın FETÖ'nün oluşturmaya çalıştığı algı operasyonlarına, Türkiye'yi kötülemeye yönelik kara propagandalarına karşı mücadele etmek ve o ülkelerdeki kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir sorumluluğunun da bulunduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Özellikle eğitim ve sözde sivil toplum görüntüsü altında insanları aldatan FETÖ örgütü karşısında TİKA'nın, Maarif Vakfının, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşların yakın çalışma içerisinde koordinasyon içinde hareket ederek, o ülkede FETÖ'yü barınamaz hale getireceksiniz.
Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz."
(Bitti)
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!
ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum