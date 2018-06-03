Başbakan Yıldırım: TİKA’yı kapatacaklarmış, FETÖ böyle istiyor çünkü

Başbakan Binali Yıldırım, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı (TİKA) kapatacağına ilişkin sözlerine, "80 ülkede Türkiye’nin bayrağını taşıyan, tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen eserlerini bir bir ayağı kaldıran TİKA’yı kapatacaklarmış. Niçin; FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ’nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular" diye yanıt verdi. ‘ŞU ERDOĞAN GİTSE’ DİYEN EMPERYALİSTLERE OSMANLI TOKADINI VURACAK MIYIZ?’

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu’da Kuzeykent Miting Alanında partililere konuştu. Mitinge Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kastamonuluları selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye hizmet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını partililere ileten Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti siyasetinde hizmet, eser, emek ve değer olduğunu kaydetti. Milletin güçlü olması halinde AK Partinin de güçlü olacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Güçlüyüz çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber. Kastamonu AK Parti’ye hizmet eden Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. Durmak yok yola devam. İstiklal Mücadelesinde Mehmet Akif’e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi yapan Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor mu? Şu Erdoğan gitse de Türkiye’de istediğimiz gibi at oynatalım diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine Osmanlı tokadını vuracak mıyız? Kastamonu hazırım diyor 24 Haziran’ı iple çekiyor. Allah Kastamonu’muzu kara gün göstermesin" diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI YENİKAPI RUHUNUN DEVAMIDIR’

Cumhur ittifakına ilişkin Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Cumhur İttifakı milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır. 15 Temmuz’da alçaklara dersini veren al yıldızlı bayraklı indirtmeyen aziz Türk Milletinin ittifakıdır. Türkiye’nin önünün kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye’nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomide finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. 24 Haziran’da bunların bütün oyunlarını başlarına geçirecek miyiz? Cumhur ittifakının karşısında yer alanları dinliyorsunuz değil mi? Bu ülkenin hayrına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil ülkeyi daha ileri götürmek değil öyle bir projeleri olsaydı şimdiye kadar çoktan anlatırlardı. Memleketin hiçbir şehrinde şu eserimizi var diyebiliyorlar mı? Ilgaz tünelini yaptık diyebiliyorlar mı? Kastamonu Havalimanın yaptık diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. AK Partinin işi taş üstüne taş koymak, eser proje yapmak."

‘TİKA’YI KAPATACAKLARMIŞ, FETÖ BÖYLE İSTİYOR ÇÜNKÜ’

Cumhur ittifakı karşısında olanların yapılanı bozmak, yıkmak gibi projeleri olduğunu savunan Başbakan Yıldırım şöyle dedi: "Şimdi haklarını yemeyelim bunların bir projeleri var. Yapılanı bozmak, yıkmak. Hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek. Başka projeleri yok. Yapacağız diyorlar. 80 ülkede Türkiye’nin bayrağını taşıyan tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen eserlerini bir bir ayağı kaldıran TİKA’yı kapatacaklarmış. Niçin; FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ’nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. Başka ne diyorlar 'Kanal İstanbul yapımını durduracağım' diyor. Kanal İstanbul’a senin hayalin yetmez. Ey kardeşim o Türkiye’nin stratejik projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bu işlere millet karar verir. Yerli otomobilde nerden çıkmış diyorlar. Başkalarının arabalarını alalım paraları oluk oluk dışarı aktaralım. Bu mu sizin yerliliğiniz. Bunların işi gücü yapılan işleri durdurmak, bozmak. Neden çünkü bunlar milletle aynı istikamette yürüyemiyorlar. Ayarları bozuk. Bu millet rahat yüzü görmesin. İnsanların yüzü gülmesin istiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Bunları yıkmanıza, iptal etmenize Kastamonu izin verir mi? Milletimiz buna izin verir mi? Bunların esasında söyledikleri biri ayağını kaldırıyor öbürü basıyor. Söyledikleri tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmek, Erdoğan olmasın da ne olursa olsun."

‘GELİN SİZDE GERÇEĞİ GÖRÜN, YOKSA BİR RÜZGAR SİZİ DE SAVURUP ATACAK’

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "Bu seçimler aslında iki taraf arasında geçiyor. Birinci taraf ülkeyi kalkındıranlar. Cumhuriyetin 2023 yüzüncü yıl hedeflerine Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak isteyenler, çocuklarımızın gençlerimizin, erkeklerimizin geleceğini daha da umutla bakmak isteyenler, güçlü meclis güçlü hükümet diyenlerle bunların yediden yetmişe bütün vatandaşlarımız istifade etsin diyenlerdir. Bu grup AK Parti kadrolarıdır. Bu cumhur ittifakıdır. Peki ikinci taraf kim? İkinci taraf Türkiye’yi uçurumun eşiğinden alıp düze çıkaran Erdoğan iktidardan gitsin diyenler, yatırımlar dursun projeler iptal edilsin diyenler, darbeciler yok edilmesin Türkiye’de milletin dediği olmasın isteyenler, bu ülke hep yerinde saysın diyenler. O devirler geçti. Türkiye kararını verdi. Bu millet 16 Nisan’da kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Gelin sizde artık bu gerçeği görün. Bu inadı bırakın. Milletin yükselişine ayak uydurun. Yoksa bir rüzgar sizi de savurup atacak haberiniz olsun."