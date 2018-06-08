Başbakan Yıldırım, Türk Telekom çalışanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, emperyal güçlerin büyük planları olduğunu, amaçlarının, bölgenin sigortası, teminatı Türkiye'yi zayıflatmak ve bölgedeki kaosu, kargaşayı, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de daha da körükleyerek, kaynakların üzerine çökmek olduğunu belirterek, "Hedef bellidir. Bunun için Kürt kardeşlerimizi de maalesef istismar etmekten geri durmuyorlar." dedi. Yıldırım, Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Binası Açılış Töreni ve iftar programına katıldı. Terörün yıllarca gençlerin hayallerini çaldığını, gençlerin küçük yaşta dağa götürüldüğünü ve gençliklerinin baharında hayatlarını yok ettiklerini dile getiren Yıldırım, iki yıldır aldıkları tedbirlerle dağa çıkışların bitme noktasına geldiğini söyledi. Gençlerin geleceğe yönelik daha güzel hayalleri ve hedeflerinin olduğunu belirten Yıldırım, gençlerin hem ülkeye katkısını azami oranda arttırmak hem de onlara gelecek hazırlayacak en büyük alanın, bilgi ve iletişim teknolojileri alanı olduğunu dile getirdi. Türk Telekom ve diğer operatörler gibi marka şirketlere düşen görevin gençlerin bu alanda yetişmesi için daha büyük kaynak ve mesai ayırmaları olduğunu anlatan Yıldırım, "Eğitim sistemimizin 4+4+4'e geçirilmesinin amacı, birinci 4 yıldan sonra yönlendirme yapmaktır. Geçmişte 28 Şubat döneminde ne yazık ki imam hatiplerin önünü kesmek için meslek dallarına gidişin de önünü kapattılar. Bakıyorum 28 Şubat kafası hala akıllanmamış." diye konuştu.

Binali Yıldırım, bazı adayların 1+8+4 sistemini getireceklerini söylediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "1+8+4 getirdiğiniz zaman meslek yönlendirmesi geçmiş olsun. Çocuklar 15 yaşına geldikten sonra ne öğrenecek? Hiçbir şey öğrenemez. Onun için bu konularda vatandaşlarımızı uyanık olmaya davet ediyorum. Yapılan şeyi bozmak kolaydır. Bir Süleymaniye'yi yapmak yıllar alır. Büyük emek, büyük akıl teri ve alın teri gerekir. Tekrar bir Süleymaniye'yi yapmak, bir Sultan Süleyman, bir de Sinan'a ihtiyaç gösterir. Onun için yapıcı olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kazanımlarını gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman yıkıcı söylemlere itibar etmeyeceğiz." - "Hükümetin güvenoyunu millet kendisi veriyor" Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'da sandığa gidileceğini, Türkiye'nin gelecek 5 yılının yöneticilerini, Meclis'ini ve yönetim kadrolarının seçileceğini dile getirdi. Bu seçimin yeni bir özelliğinin olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu seçimde ilk defa güvenoyunu kullanacak, hükümetin güvenoyunu millet kendisi veriyor. Sandıkta güvenoyu veriyor. Ülkeye gelecek 5 yıl kim yönetecek, ona karar veriyor." ifadelerini kullandı.

Önceki dönemlerdeki parlamenter sistemde böyle olmadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Seçim olurdu ama hükümeti kim kuracak, başbakan kim olacak, cumhurbaşkanı kim olacak? Bunları vatandaş bilmezdi. Ankara'ya gelince 'Bu da nereden çıktı? Biz bunu seçmemiştik.' dediğiniz bazı simalar, işbaşına gelebiliyordu. Bunun adına vesayet deniyor, gizli ortaklık deniyor. Vatandaş şimdi gizli ortakları, hepsini def ediyor, sandıkta 'Ben, şunu seçtim.' diyor. Kararı o gün veriyor. Meclis'te de bizlerin hakkını, hukukunu takip edecek, 'Şu vekilleri seçtim.' diyor ve işi bitiriyor. Yani aracısız, tefecisiz, vesayetsiz demokrasi. Yetkinin tamamen milletin eline geçtiği bir sistem. Esasında bu sistemin biz adını 16 Nisan'da koyduk. Biz derken vatandaşlarımız koydu. Biz, anayasa değişikliğini yaptık, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş yönünde değişilikler yaptık ve bunu milletin onayına sunduk. 16 Nisan'da da milletimiz 'Evet' oylarıyla bu deşilikliği kabul etti. 24 Haziran, bu değişikliğin uygulanmasından başka bir şey değildir. Yapılan bu değişikliğe göre atamalar yapacak. Sandıkta kime görev vereceğine karar verecek."

- "Kardeşim, ağzınızdan bir hayır laf çıksın" Yıldırım, muhalefet partilerinin 16 Nisan'ı tartışmaya açtığını ifade ederek, "Bu, nedir? Açıkça milletin iradesini kabul etmemek demektir. Millet iradesini içine sindirememek demektir. Şimdi siz onu bırakın, millet kararını vermiş. Verdiği bu karar çerçevesinde bu ülke için ne yapacaksınız, ne gibi yeni projeleriniz var, gelecek hedefleriniz ne, bunları konuşun?" değerlendirmesinde bulundu. Muhalefetin "Kanal İstanbul'u yaptırmam. Yerli arabaya karşıyım. Nükleere karşıyım. TRT'yi kapatacağım." dediğini hatırlatan Yıldırım, "Kardeşim ağzınızdan bir hayır laf çıksın. Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Yıkarak, dökerek, inkar ederek, reddederek bu ülkeye nasıl hizmet edeceksiniz?" diye sordu. Milletin 16 yıllık kazanımlarının bir parçasını bile yedirmeyeceğini söyleyen Yıldırım, 16 yılda Türkiye'nin geldiği noktadan 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir Türkiye görmek istiyorlarsa onu anlatmaları gerektiğini kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yatıyorlar, kalkıyorlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun. İndiremezsiniz kardeşim, o, milletin adamı, milletin sevdalısı. Onun indirmeye sizin gücünüz yetmez. Millet karar verirse başımız, gözümüz üstünde yeri var. Bu seçim, güvenin ve istikrarın oylanacağı seçimdir. Ya güven ve istikrara devam diyeceğiz ya da kargaşaya, kaosa, vesayete, geriye dönüşe razı olacağız. Bu millet buna razı olmaz." Yıldırım, bugün Muş ve Bitlis'te vatandaşlarla buluştuğunu, vatandaşların üzerinden terör korkusu ve baskısının kalktığını dile getirdi. O vatandaşların elinde ay yıldızlı bayrağın olduğunu ve özgüven içinde yürüdüklerini anlatan Yıldırım, vatandaşların geleceğe umutla baktıklarını belirtti. - "Kürtler, Türkler etle tırnak gibiler" Yıldırım, vatandaşların daha güzel bir ülkede yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayarak, "Biz farklılıklarımızla zenginiz. Kürt, Türk, Türkmen, Arap, Çerkez, ne olursak olalım, bu topraklarda bin yıldır biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizim bu kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez." görüşünü paylaştı.