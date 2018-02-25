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Başbakan Yıldırım: "Türkiye, bölgesinde sadece kendi topraklarının bütünlüğünü, sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla kalmıyor, bölgedeki istikrarsızlıkların da ortadan kaldırılması için önemli bir katkı sağlıyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Türkiye, bölgesinde sadece kendi topraklarının bütünlüğünü, sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla kalmıyor, bölgedeki istikrarsızlıkların da ortadan kaldırılması için önemli bir katkı sağlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

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