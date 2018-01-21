HABER

Başbakan Yıldırım: "Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan (Zeytin Dalı Harekatı) olumsuz etkilenecek bir ekonomi değil"...

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 25 saniye sonra

Başbakan Yıldırım: "Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan (Zeytin Dalı Harekatı) olumsuz etkilenecek bir ekonomi değil" (AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.