Başbakan Yıldırım: Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor (1)

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Küçükçekmece İlçe Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında Avrupa Parlamentosu'na yüklenen Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın tüm hızıyla devam ettiğini; Münbiç'in de, Fırat'ın doğusunun da terörden arındırılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Adalet, merhamet, demokrasi, refah Türkiye'ye hakim oldu. AK Parti hem cumhuriyetin hem de demokrasinin en büyük kazanımıdır. AK Parti'nin kurucu değerleri, Türkiye'nin kurucu değerleridir. AK Parti ortak aklın ortak vicdanın partisidir. Bu hareketin sahibi millettir, ruhu adalettir, hedef kalkınmadır, rüyası tam demokrasi müreffeh bir Türkiye'dir" dedi.

"KAHRAMAN MEHMETLERİMİZ AŞAĞI YUKARI İŞLERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE"

Yıldırım , "Bizim için asıl olan yoldur. Bu kutlu yolda omuz omuza birlikte olmaktır. Bu çatının altında Türkiye bir bütündür. Burada bölgecilik, hemşericilik, kavmiyetçilik ve kabile kavgası asla yoktur. Gençler, Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere. Diyorlar ki; 'Gençler beklesin. Biz onlara iş bırakmadık. Eğer bu bayrağı, bu vatanı savunmak bize bir borç olursa hep birlikte bu yolda varız' " diye konuştu.