Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Binlerce kişi çıplak fotoğraf çektirmek için sıraya girdi
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum