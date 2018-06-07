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Başbakan Yıldırım: "Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birl

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir"


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