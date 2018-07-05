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Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım."


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